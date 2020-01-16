Скандалы: «Присела на подоконник»

Модель Ксения Пунтус объяснила падение из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова

Российская модель Ксения Пунтус пришла в себя и смогла рассказать детали трагедии, произошедшей с ней в Трёхпрудном переулке в Москве. По словам девушки, в ту роковую ночь она действительно находилась в квартире внука Никиты Михалкова. С Андреем Баковым она состоит в романтических отношениях уже полтора месяца. Ксения призналась, что в день инцидента была пьяна. Она присела на подоконник, где обычно любила сидеть с книгой, и выпала из окна. Её молодой человек находился в квартире и крепко спал, отмечает РЕН ТВ.

Модель нашли голой на улице 11 января. Её обнаружил в кустах дворник. При этом девушка не могла сообщить ничего, кроме своего имени. Позднее выяснилось, что она приходила в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино.

В настоящее время модель находится в Боткинской больнице. 15 января её перевели из реанимации в отделение травматологии. У неё многочисленные переломы и травмы внутренних органов.

Ранее журналистка Божена Рынска, которая живёт в одном доме с внуком Михалкова, раскрыла новые детали этой истории. По словам светской обозревательницы, полиция до сих пор не обратилась в управляющую компанию «Патрики», чтобы посмотреть видео с камер наблюдения. Это, на её взгляд, доказывает, что дело стремятся замять, писал NEWS.ru.

Оригинал материала: «News.ru»

«РИА Новости», 14.01.20, «Садальский пошутил про выпавшую из окна модель»

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

Садальский оценил вероятность того, что внук Михалкова мог пойти на насилие против Пунтус, после чего пошутил, что в падении модели виноваты «бесы из вражеских спецслужб».

«Не верю, что в этом замешан внук Михалкова. Это сделали бесы вражеских спецслужб. Ну разве может внук самого Михалкова избить и изнасиловать девушку? Ясно дело, это сделали бесы вражеских спецслужб и подбросили девушку под окна невинного юноши», — написал актер.

О том, что Пунтус выпала из окна дома в центре Москвы, стало известно 11 января. Девушку нашел на тротуаре дворник, сейчас она находится в реанимации Боткинской больницы. Как утверждают СМИ, перед инцидентом девушка отдыхала в баре вместе с Баковым.

[«Лента.Ру», 15.01.20, «Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна»: Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

«Ничего не знаю», — прокомментировал Михалков.

Ранее консьержка дома, под окнами которого нашли Пунтус, описала квартиру Андрея Бакова, внука режиссера Никиты Михалкова, как тихую и спокойную. В день, когда девушка выпала из окна, консьержка не слышала и не видела ничего странного.

Пунтус обнаружили с травмами ночью 11 января. Девушка была легко одета. Сообщалось, что накануне вечером модель проводила время с Баковым в одном из московских баров, после чего поехала к нему в гости. Баков заявил полиции, что не заметил произошедшего, потому что был пьян и спал. Девушку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ее состояние остается тяжелым.– Врезка Скандалы.Ру]

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