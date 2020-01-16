Автоновости: «Русский Прадо» от УАЗ: названы точные сроки выхода

До сих пор неясно, станет ли широко обсуждаемый новый внедорожник УАЗа очередным поколением «Патриота» или самостоятельной моделью, но ему снова пообещали множество революционных нововведений. Анонсированы и другие инновации в модельном ряду.

О том, что новинку планируется оснащать турбированным двигателем, который разрабатывается на базе мотора ZMZ Po, уже сообщалось. Но сейчас выяснилось, к примеру, что вариаций этого агрегата будет две — ориентировочной мощностью 150-180 л.с.. Об этом порталу "Авто Брокер" заявил исполнительный директор УАЗ Алексей Спирин.

"Русский Прадо" получит электрический "ручник" с функцией Autohold

"Новый мотор уже разработан, прошёл испытания и будет внедрён с новым Патриотом. Это случится в ближайшие полтора-два года. Там две версии мотора, обе с турбиной. Подробности я пока не раскрою, но уже есть ходовые прототипы", — отметил Спирин.

По словам топ-менеджера, новый внедорожник, к которому в народе уже "прилипло" прозвище "русский Прадо", обзаведется серьезно модернизированной конструкцией. В числе революционных доработок упоминаются не только двигатели, но и новая рама, независимая передняя подвеска и совершенно новый интерьер (некоторые детали которого, к слову, уже рассекречены).

Назвал Алексей Спирин и расчетную дату старта производства новинки – это вторая половина 2021 года.

Что касается прочих новинок в модельном ряду УАЗ, то в их числе назван, скажем, УАЗ Пикап с той же автоматической коробкой, которой уже оснащают Патриот (утверждается, что из 1 600 уже проданных таких машин зафиксировано только четыре дефектных случая). Его запуск должен состояться в феврале-2020.

В августе в Ульяновске начнут выпускать некий коммерческий грузовик с двускатной ошиновкой, опытные образцы которого уже появились на свет. Наконец, у ульяновских внедорожников есть ненулевые шансы получить заводские версии с двигателями на природном газе.

Отметил Спирин также и постоянно ведущуюся работу по улучшению качества машин – в частности, борьбу за повышение коррозионной стойкости, точности сопряжения деталей кузова и снижения вибронагруженности компонентов трансмиссии.

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