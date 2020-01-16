Мишустин призвал подготовить документы для реализации послания Путина

Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин при рассмотрении его кандидатуры в Госдуме сообщил о необходимости незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Мишустин также заявил, что правительству предстоит усилить все направления работы, форсировать реализацию национальных проектов и выстроить работу с регионами, чтобы россияне оперативно получали необходимую помощь, передает РИА «Новости».

Кроме того, кандидат в премьеры заявил, что президент поручил правительству быть в авангарде экономического роста и обеспечить новое качество управления. Мишустин подчеркнул, что члены нового правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития.

Он также подчеркнул, что правительство должно работать над улучшением предпринимательского климата в стране. По его словам, для запуска нового инвестиционного цикла РФ нужны «длинные деньги», и финансово-экономический блок правительства будет помогать в этом вопросе Банку России.

Также Мишустин указал на необходимость оздоровить предприятия ОПК и нарастить выпуск на них гражданской высокотехнологической продукции. Кроме того, кандидат в премьеры призвал увеличить потенциал экспорта сельхозпродукции.

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

В среду президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.





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