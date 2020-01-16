Подозреваемую в шпионаже Карину Цуркан выпустили из СИЗО

16.01.2020, 13:58, Новости дня

Экс-член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, которую обвиняют в шпионаже, покинула СИЗО, сообщил ее адвокат Иван Павлов.

«Первый апелляционный суд удовлетворил нашу жалобу на продление ареста Цуркан. Ее уже выпустили из СИЗО», – отметил Павлов, передает ТАСС.

Цуркан обвиняется в шпионаже, следствие считает, что она передавала на Запад сведения о сделке с Турцией. Сама подозреваемая не признает вину.

В ноябре 2019 года Цуркан предъявили обвинение в окончательной редакции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Владимир Путин заявил, что прерогативы Госсовета необходимо прописать в Конституции так, чтобы он не стал «второй палатой регионов» наряду с Советом Федерации. Президент в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию подчеркнул, что Совет Федерации был и остается палатой регионов, передает ТАСС. «Здесь нам тоже нужно очень аккуратно […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика