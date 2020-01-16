Фигуранта дела об угрозах судье Криворучко оштрафовали на 160 тысяч рублей

16.01.2020, 13:57, Новости дня

Мещанский суд Москвы оштрафовал фигуранта дела об угрозах судье Алексею Криворучко Алексея Вересова на 160 тысяч рублей. Об этом сообщает «Медиазона».

Вересова признали виновным по статье об угрозе убийством в отношении судьи (ч. 1 ст. 296 УК) за агрессивный комментарий под постом с фотографией судьи Криворучко.

Ранее обвиняемый признал вину и поддержал ходатайство об особом порядке рассмотрения дела — без исследования доказательств.

Вересова задержали 12 ноября в удмуртском селе Якшур-Бодья и доставили в Москву. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК) и поместили в СИЗО на 2 месяца. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение, и Вересова отпустили из СИЗО.

24 декабря Следственный комитет прекратил уголовное преследование Сергея Половца, которого также обвиняли в угрозах Криворучко. Еще одного фигуранта дела об угрозах Криворучко Евгения Ерзунова суд оштрафовал на 110 тысяч рублей. Его освободили в зале суда.

Алексей Криворучко 16 сентября приговорил к 3,5 годам в колонии общего режима Павла Устинова. Криворучко отказался изучить и приобщить к делу записи задержания подсудимого, на которых было видно, что тот не делал ничего противозаконного перед задержанием. После этого приговор оспорила Генпрокуратура, Устинов получил условный срок.



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