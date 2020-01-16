Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проведут до 1 мая — ТАСС

16.01.2020, 13:57, Новости дня

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, планируется провести до 1 мая 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете Федерации.

По словам собеседника издания, сейчас разрабатывается порядок проведения голосования.

План реализации положений послания президента Федеральному собранию утвердит Совет Совфеда на заседании 21 января, утверждает источник. Законопроекты по поправкам в Конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года, добавил он.

15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию, предложив внести ряд изменений в Конституцию. (Подробнее читайте в материале The Insider Путин требует новую Конституцию: без приоритета международного права, с назначаемым Думой премьером и новыми ограничениями для кандидатов в президенты).

В тот же день Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли, в частности, писатель Захар Прилепин, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, атаман кубанского казачьего войска Николай Долуда, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, сенатор Алексей Пушков, депутат Госдумы Ирина Роднина, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и другие.

Сопредседателями рабочей группы утверждены сенатор Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева.

 



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