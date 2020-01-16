Черные кошки Путина. Леонид Радзиховский о том, как президент рушит собственную вертикаль

Ельцин шутки шутил 31 декабря, а Путин почему-то для прикола выбрал 15 января, когда все уже отгуляли, опохмелились и протрезвели — вот тут-то Дед Мороз махнул мешком и высыпал. ​Мешком по головке получил бедняк Медведев. Он со своей страдальческой улыбкой и не к такому привык. Ждет, когда судьба сжалится, но пока что она его не милУет и не мИлует.

​Однако это мелочь. Ноль равен нулю: Фрадков, Медведев, Мишустин. «Бедняжка зайка серенький под елочкой скакал и изредка от Дедушки мешочком получал». При этом лично Мишустина многие хвалят, говорят, что он очень улучшил ФНС. Кроме того, вполне очевидно, что смена правительства назрела и перезрела — сняв его, Путин правильно сделал. Только никакого, ни малейшего отношения к конституционной реформе эта процедура не имеет — как, скажем, увеличение материнского капитала или теплый январь в Москве.

​Теперь о Дедушке. ​Путин, наконец, четко сказал, что президентом больше не будет, потому что не будет никогда. После этой ясности навалился окончательный туман. ​Если бы Путин (как я, к своему позору, много раз предсказывал) совершил подвиг, то есть выполнил бы свои прямые служебные обязанности, прописанные в законе, и, наконец, ушел в 2024 году, то неясность была бы одна: кого он вместо себя поставит («преемник»)? ​Вместо этого из мешка выскочили как минимум три черные кошки.

​Кошка 1

Так все-таки, кого и когда Путин «выберет президентом»? Правда, сама эта должность отныне для Путина враждебна, конкурентна, и он постарается ее максимально урезать в объеме полномочий, а весьма вероятно и в сроке. Охотно верю, что как без малейших объяснений срок президента зачем-то растянули до шести лет, точно так же его и сократят назад до четырех. В общем, отныне слово «президент» не сакральное, а противное, глупое, чужое. Происходит от слова «Лукашенко» или «Обама», не наше слово.

​Кошка 2

Теперь у нас есть другое, хорошее слово, на которое переносятся елей и святость с опостылевшего президентства — Госсовет! «Красивое имя, высокая честь…», как звучит! ​Но чернота покрывает главное: а что этот замечательный, априори всеми любимый орган может и будет делать? Это мы, конечно, узнаем из вопроса референдума, которого, впрочем, как мы уже узнали, не будет. Не больно-то и хотелось — Клишас и без нас все расклишит как надо.

Однако, боюсь, из формулировок на бумаге (Госсовет за все государственное и против всего остального; Госсовет может все, но не отвечает ни перед кем, ведь это лишь «обязательные советы госмышам от ГосКота») мы все равно ничего толком не поймем. Да и черт с нами, нас и не спросят, но, боюсь, что и не все чиновники поймут.

​Кошка 3

А Дума? Ее думы отныне в цене — она же станет «выдумывать» премьера и правительство, а возможно и сам Госсовет. И какова цена этой Думы, по-прежнему непонятно. Раньше ее избирала администрация президента, а теперь кто? Управление делами Госсовета? Или и те, и другие? Или она сама себя станет избирать?

Конечно, в мире существуют президентско-парламентские республики, но, во-первых, там нет никаких госсоветов с правами, во-вторых, там не меняют законы раз в 10 лет под нового начальника и, наконец, там нет вертикали. Зато в России все это есть.

​Трехглавый дракон власти, клубок змей, лебедь, щука и рак… Можно придумать множество метафор для Конституции РФ, но суть от этого яснее не станет.

​Путин понимает, что ему надо уйти, что если он отменит любые ограничения по числу президентских сроков (белорусско-туркменский вариант), то пусть ничего особенного не произойдет, но народ удивится. На этом можно бы и кончить: поставить Колумбово яйцо, вспомнить про Конституцию и уйти, но Путину неохота, «Чертовски хочется поработать!» ​Какой же вариант «уйти-чтобы-остаться» он выбрал? Развести народ в режиме спецоперации.

Путин выбрал вариант развести народ в режиме спецоперации

​20 лет строил вертикаль, построил, отшлифовал, ошкурил. Теперь надо ее рушить, чем Путин и обещал заняться. Превратить простую ясную вертикаль в какую-то «восьмерку», где ни у кого нет ясных полномочий, а ветви власти будут похожи на какой-то лист Мебиуса.

​Увеличилась роль парламента, значит, депутаты (фракции) получат больше полномочий. Всенародно избранный президент, верховный главком и командующий ФСБ-МВД, станет подчиняться Госсовету, который невесть кто избрал? Зачем такой президент нужен России? Или же Госсовет станет подчиняться президенту? Зачем такой Госсовет нужен Путину? А губернаторы? А госкомпании? А телеканалы? Они будут «под кем»? Можно вспомнить вполне успешный, по крайней мере, отнюдь не драматичный опыт двоевластия 2008–2012 годов.

​Тогда не ломали законы, а полномочия президента, правительства, парламента были непротиворечиво прописаны. Тогда был человек-уникум — Медведев, есть ли такой еще? Тогда Путин был молод, здоров и популярен. Тогда не было такого запроса на перемены. Сейчас такой запрос есть. Об этом Путин правильно сказал, а потом ответил: да, дорогие сограждане, запрос вижу, выполняю, за вашей спиной перекладываю власть (свою) из своей правой руки в свою левую руку, половину просыпав по дороге. Вот вам и перемены.

​Ответ понятный, но слабый. Перемены возможны лишь при смене власти, а не ее перчаток. При создании нового проекта, а не старой разводки, при появлении дискурса, а не выпученных белков соловьевых.

​Я ошибся в прогнозе поведения Путина, ​но мой общий прогноз не изменился: время в России не остановилось и не остановится. Реальная перезагрузка власти могла пройти тихо-мирно, в режиме, предписанном законом, теперь она может пройти в режиме хаоса, предписанного российской историей. Хаоса, которого легко было избежать, но Дедушка Мороз решил иначе. Его право! Вот только наступление весны он отменить не в силах. Наоборот: он эту Весну только ускорил.

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