Гаджеты: Смартфоны на Android и iOS становятся аппаратными ключами для защиты аккаунта Google



Безопасность конфиденциальных сведений, хранящихся в интернете, остается основным приоритетом высокотехнологичных компаний. Многочисленные скандалы с утечкой личных данных и многомиллиардные штрафы от регуляторов вынуждают компании постоянно совершенствовать систему безопасности. Разработчики Google расширили возможности приложения Advanced Protection Program, обеспечивающего большую защищенность аккаунта.

Основной целевой аудиторией приложения становятся клиенты Google являющиеся основными целями хакерских и фишинговых атак: ведущие бизнесмены, журналисты, политики, деятели культуры, работники государственных регуляторных органов, и другие известные личности.

Жертвами злоумышленников могут стать даже самые осторожные люди, придерживающиеся основных правил безопасного серфинга в интернете. В последнее время преступники находят способы обхода даже такой, казалось бы, безупречной системы защиты, как двухфакторная аутентификация.



Новая система усиления безопасности учетной записи Google при помощи физического электронного ключа, введенная для Android устройств еще в прошлом году, теперь стала доступна и владельцам iPhone. Приложение Advanced Protection Program сделало такую форму защиты более удобной и не требующей дополнительных физических устройств — смартфон сам выполняет функцию ключа.



Для работы с приложением требуется установка на смартфоне операционных систем начиная от Android 7 или iOS 10 и выше. Для владельцев iPhone необходимо предварительно установить приложение Google Smart Lock, зарегистрироваться в нем, что и обеспечит активацию ключа безопасности на устройстве. После этого пользователь сможет приступить к работе с Advanced Protection Program. Для пользователей с Android имеют возможность проводить активацию ключа безопасности по одному щелчку мыши.

В дальнейшем пользователи при активации учетной записи будут не только вводить пароль, но и подтверждать вход на смартфоне используя ключ безопасности. Кроме того существует функция регистрации резервного ключа.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Госдума дала согласие президенту на назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. За кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против не проголосовал никто, 41 депутат воздержался, передают РИА «Новости». Сам кандидат поблагодарил парламент за поддержку, пообещал держать связь с Госдумой и сверять курс правительства. Напомним, кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая […]