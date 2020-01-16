Мнение: Поправим Конституцию и заживем веселее?

16.01.2020, 13:53, Разное

Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию. Очевидно, что группа скоренько потрудится и предложит поправки, которые стремительно будут приняты под овации народонаселения…

А что дальше? Экономика рванет? Рубль окрепнет? Коррупция и преступность исчезнут? Качество здравоохранения станет таким, что весь мир рванет в Россию лечиться? На российских дорогах исчезнут заграничные автомобили, все пересядут на «Лады» и «КамАЗы»? Мир выстроится в очередь за «Суперджетами»? Жить станет лучше, жить станет веселее? «У нас запляшут лес и горы!»?

Как тут не вспомнить Ивана Крылова. «И ноты есть у нас, и инструменты есть…», осталось только решить, как сесть…

Рис. отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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