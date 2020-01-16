«Коммерсантъ» рассказал об отвергнутой реформе Медведева

Бывший глава правительства России Дмитрий Медведев был сторонником слияния президентской и исполнительной власти. По данным «Коммерсанта», Медведев в конце 2019 года был сторонником иного варианта реформы Конституции, нежели та, которую предложил Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию. Он поддерживал слияние президентской и исполнительной власти, как в США, где глава государства де-факто является главой исполнительной власти.

Однако Путин в своём послании 15 января объявил об отказе от «суперпрезидентской» системы и создании президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета. После послания Федеральному Собранию президент встретился с Медведевым. По итогам встречи последний заявил о своем уходе в отставку. Но указ, который был опубликован к вечеру среды, говорит о том, что именно Путин отправил Медведева в отставку. В нём глава государства ссылался на норму Конституции, согласно которой он может распустить правительство без объяснений и мотиваций.

Кроме того, по сведениям газеты, сразу после отставки Медведева было решено, что исполнять обязанности премьер-министра будет и.о. первого вице-премьера Антон Силуанов.

Владимир Путин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность главы правительства.

53-летний чиновник руководит налоговым ведомством с 2010 года. До этого он работал в инвестиционном бизнесе и занимал должности в ФНС и правительстве. Был заместителем министра по налогам и сборам при трёх министрах финансов.

По итогам 2014 года его жена вошла в рейтинг самых богатых жен чиновников, составленный журналом Forbes, с годовым доходом в 160 миллионов рублей. Недвижимость Мишустина в Подмосковье оформлена на «Российскую Федерацию».

Мишустин играет в хоккей в Ночной хоккейной лиге, писала газета «Известия«. Он — член наблюдательного совета хоккейного ЦСКА. В 2019 году ему вместе с командой вручён Кубок Гагарина — награда победителям плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Известно, что этим видом спорта увлекается и президент России.

Об отставке правительства Медведева стало известно вечером 15 января. Это произошло спустя несколько часов после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему страны.

Президент предложил перераспределить властные обязанности в пользу парламента и Государственного совета, в данный момент не имеющего никаких реальных полномочий.

Депутатам Госдумы предложено дать право утверждать состав правительства. Президенту – запретить избираться больше двух раз. Совету Федерации – разрешить отстранять судей Конституционного и Верховного судов и контролировать назначение глав силовых ведомств.

Многие западные СМИ и российские комментаторы характеризуют предложенные меры как путь для Владимира Путина сохранить рычаги реальной власти в своих руках и после 2024 года, когда он должен покинуть пост президента.

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