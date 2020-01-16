Предыдущее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений

Последние десять лет были самым жарким десятилетием на земле за всю историю наблюдений, причем прошлый год был вторым самым жарким. Сообщив об этом, НАСА заявило, что «вы еще ничего не видели».

НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований сообщили в среду, что средняя температура в 2010-х составила 14,7 градуса Цельсия. На этот период пришлись восемь из десяти самых жарких лет за всю историю наблюдений.

Рекордно высокие температуры были зафиксированы в 2019 году в некоторых районах Африки, Азии, Австралии, Европы и Южной Америки. Средняя температура на Аляске впервые была выше нуля.

Многие климатологи, которые ознакомились с исследованием, говорят, что объяснить такое рекордное потепление можно только деятельностью человека.

«Это будет частью того, что мы будем наблюдать каждый год, пока не стабилизируем выбросы парниковых газов, – заявил глава Института космических исследований НАСА имени Годдарда Гейвин Шмидт. – Мы пересекли отметку потепления в 2 градуса Фаренгейта (1,11 градуса Цельсия) в 2015 году и едва ли вернемся назад. Это показывает, что происходящее является постоянным явлением, а не флуктуацией, вызванной каким-то погодным явлением».

Эксперты говорят, что таких естественных причин потепления атмосферы, как получение больше тепла от Солнца и колебания климата, недостаточно, чтобы объяснить долгосрочное повышение температуры.

Тем, кто все еще сомневается в глобальном потеплении, ученые говорят, что, все, что нужно сделать, это обратить внимание на такие явные свидетельства, как тающие ледяные щиты, усиление штормов, наводнения в одних районах и засухи в других.

Служба новостей «Голоса Америки» Подписка

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