Нетаньяху и Путин обсудили дело Наамы Иссахар

16.01.2020, 13:51, Новости дня

Президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили развитие событий на Ближнем Востоке и дело осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, сообщила канцелярия главы правительства Израиля.

«Премьер-министр Нетаньяху обсудил с президентом Путиным по телефону развитие событий в регионе и дело Наамы Иссахар», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

В прошлом году премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально попросил президента РФ Владимира Путина помиловать Иссахар. В Кремле сообщали, что глава государства рассмотрит обращение.

Напомним, израильтянка была приговорена в РФ к 7,5 годам колонии за контрабанду 9,6 грамма гашиша. 



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