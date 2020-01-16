Вильфанд рассказал о влиянии пожаров в Австралии на Россию

16.01.2020, 13:51, Новости дня

Лесные пожары в Австралии могут повлиять на температурный режим в России, однако для более точного прогноза необходимы детальные подсчеты, отметил и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Думаю, что продукты горения (от пожаров в Австралии), конечно, до нашей территории на дойдут, но думаю, что они могут привести к некоторому изменению температурного режима. Дело в том, дым поглощает и отражает солнечную энергию» – приводит его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что нужны более точные расчеты, чтобы  определить влияние австралийских пожаров на климат.

Ранее климатолог сравнил последствия лесных пожаров в Австралии с ядерной зимой.



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