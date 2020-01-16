Мнение: Аттракцион неслыханной щедрости

Перестановки в «правительстве» Российской Федерации не особо интересны, так как, по большому счету, российское правительство правительством никогда не являлось — оно было чем-то вроде хозяйственного департамента при Президенте РФ, и, соответственно, «премьер-министр» в России оставался до последнего времени не более чем «замом Президента по хозяйственной части». Реальным Премьером, если смотреть по Конституции, в РФ всегда является сам Президент — хотя на деле это проявилось лишь однажды, в 1992 году: не все помнят, что Егор Гайдар никогда не был официальным главой Правительства России — нет, он был в ранге и.о., а официально обязанности премьера с мая по декабрь 1992 года взял на себя президент Ельцин — он таким образом «прикрывал» своего протеже.

Путин вспомнил свои прежние опыты со всякими фрадковыми-зубковыми и решил заменить Медведева «никем» — и поэтому поставил на место премьера «человека ниоткуда» — некоего Мишустина. Дело Мишустина, очевидно — быть «техническим премьером», нигде особо не отсвечивать и делать что велят. 10-летний эксперимент с «тандемом» можно считать окончательно закрытым.

Но эти все тараканьи бега меркнут на фоне совершенно невероятных «демографических» инициатив Путина, озвученных в его Послании. Суммы на «побуждение» инертных россиян «плодиться и размножаться» названы настолько гигантские, что, право, хочется себя ущипнуть — да не снится ли все это? Судите сами:

1. Вводится материнский капитал на первого ребенка (это само по себе революция). Его размер в этом году – 466 617 рублей.

2. Увеличивается материнский капитал на второго ребенка. Теперь он составляет 616 617 рублей.

3. Государство при рождении третьего ребенка выплачивает в погашение ипотеки 450 тыс рублей.

Давайте теперь просто суммируем: итак, если некая «среднестатистическая» российская семья решит ударно родить трех детей — она получит на них примерно 1,5 млн. рублей! А ранее — до 1 января 2020 года — ей бы светило максимум 466 тысяч (за второго). Рост выплат, таким образом, аккурат на миллион рублей. В МАСШТАБАХ СТРАНЫ!!

Да, я знаю: пресыщенные москвичи, услышав про 1,5 млн., скорее всего презрительно пожмут плечами — «мало! Что на такие деньги купишь??» Но это москвичи, которые давно живут в своей экономической реальности. А если взять всю остальную страну, то для нее вот такой вдруг миллион «как с куста» — это ОГРОМНЫЕ деньги.

Не зря Алексей Кудрин, послушав Послание, сразу оценил объем дополнительных расходов бюджета в примерно полтриллиона рублей в год. И это, видимо, еще «щадящая» оценка.

Короче — создается впечатление, что, устав от увещеваний, государство в России просто перешло к прямой ПОКУПКЕ детей у граждан. «Я вам — деньги, вы мне детей!» И средств решили не жалеть.

Затея, навскидку, совершенно беспрецедентная — я что-то не припомню столь масштабного «выкупа детей» в других странах. Особенно настораживает то, что выплаты начинаются уже с ПЕРВОГО ребенка — обычно законодатели в других странах подстраховываются и запускают выплаты за рождения со второго или третьего ребенка — по понятным причинам.

Похоже, РФ у нас опять «впереди планеты всей»? По первому ощущению, все это похоже на какую-то грандиозную аферу: открывается некая перманентная раздача денег населению (попросту подкуп невероятного масштаба) — и первые результаты мы, видимо, увидим уже через 9 месяцев. К сентябрю — Единому Дню Голосования.

Источник: Размышления вольного социолога

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