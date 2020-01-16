Экс-депутат Носов ответил вызвавшему его на бой Гуфу

Бывший депутат Госдумы, обладатель бронзовой медали по дзюдо Олимпиады 2004 года Дмитрий Носов заявил, что не собирается участвовать в бое, на который его вызвал рэпер Алексей Долматов (Гуф).
«Наркоман ГУФ опять наширялся и чего-то хочет, но я не реагирую на «вызовы» наркоманов, алкоголиков и сумасшедших, у меня есть более важные дела», – написал он в Instagram.
В среду рэпер Гуф (Алексей Долматов) вызвал на бой дзюдоиста, бронзового призера Олимпиады 2004 года, бывшего депутата от партии ЛДПР и главу движения «Антидилер» Дмитрия Носова.
Музыкант обвинил Носова в том, что он «разрушил его семью». Вероятно, речь идет об инциденте в 2014 году, когда рэпера задержали после концерта, и анализы показали наличие в его крови марихуаны и кокаина. Носов же тогда сказал, что его организация «Антидилер» помогла силовикам в операции.
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