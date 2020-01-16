Экс-депутат Носов ответил вызвавшему его на бой Гуфу

16.01.2020, 13:44, Новости дня

Бывший депутат Госдумы, обладатель бронзовой медали по дзюдо Олимпиады 2004 года Дмитрий Носов заявил, что не собирается участвовать в бое, на который его вызвал рэпер Алексей Долматов (Гуф).

«Наркоман ГУФ опять наширялся и чего-то хочет, но я не реагирую на «вызовы» наркоманов, алкоголиков и сумасшедших, у меня есть более важные дела», – написал он в Instagram.

В среду рэпер Гуф (Алексей Долматов) вызвал на бой дзюдоиста, бронзового призера Олимпиады 2004 года, бывшего депутата от партии ЛДПР и главу движения «Антидилер» Дмитрия Носова.

Музыкант обвинил Носова в том, что он «разрушил его семью». Вероятно, речь идет об инциденте в 2014 году, когда рэпера задержали после концерта, и анализы показали наличие в его крови марихуаны и кокаина. Носов же тогда сказал, что его организация «Антидилер» помогла силовикам в операции.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Госдума дала согласие президенту на назначение Михаила Мишустина на должность премьер-министра России. За кандидатуру Мишустина проголосовали 383 депутата, против не проголосовал никто, 41 депутат воздержался, передают РИА «Новости». Сам кандидат поблагодарил парламент за поддержку, пообещал держать связь с Госдумой и сверять курс правительства. Напомним, кандидатуру Мишустина на пост премьера поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика