Анонсировано начало работ над созданием ракеты-носителя «Союз-6»

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» (Самара) в этом году может начать работу над эскизным проектом ракеты-носителя «Союз-6», сообщил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

«Я думаю, что в этом году мы начнем делать эскизный проект по ракете-носителю «Союз-6». Но опять же, здесь инициатива идет от заказчика (Роскосмос), мы ждем технического задания, мы готовы работать», – передает ТАСС слова Баранова.

Он рассказал также, что стоимость запуска российской метановой ракеты, по планам разработчиков, должна быть вдвое ниже, чем пуск «Союза-2».

«Задача, чтобы стоимость самой ракеты была ниже, чем «Союз-2». Я так осторожно скажу: и чтобы пусковая услуга с запуском на этой ракете, <…> все это должно быть в два раза меньше, чем на «Союзе-2». Это то, к чему мы стремимся», – сказал Баранов.

Он добавил, что с метановой ракетой пока работа идет исключительно в инициативном порядке.

«Мы эту тему не оставляем, прорабатываем различные варианты компоновок, отрабатываем определенные варианты, отрабатываем определенные технологические вопросы, но заказчика на метановую ракету на сегодняшний день пока не появилось. Мы очень надеемся, что он появится», – добавил Баранов.

Напомним, в ноябре исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что первый старт новой российской ракеты-носителя среднего класса на метане может быть выполнен в 2025 году.





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