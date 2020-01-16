В «Слуге народа» назвали обнародование записей вероятных разговоров Гончарука провокацией группы Коломойского

В парламентской фракции партии «Слуга народу» считают обнародование записей разговоров, которые, возможно, состоялись между премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой, провокацией группы бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом изданию LB.ua сообщил источник во фракции партии.

По словам собеседника агентства, на заседании фракции не было обсуждения обнародованных записей. Эту тему поднимала группа депутатов во главе с Александром Дубинским.

«Они попытались прокачать тему недоверия к премьеру, руки подняли чуть больше 10 депутатов. Другие это восприняли более как провокацию. Гончарука на фракции не было, причина – встреча в Офисе президента… Это выглядит как спланированная провокация отдельной группы», – сказал собеседник издания.

Он рассказал, что на заседании фракции шла речь об изменениях в регламент. Решили создать рабочую группу по доработке законопроекта.

Информацию о том, что вопрос об отставке Гончарука поднимала группа Дубинского, подтвердил еще один источник – в руководстве фракции, пишет LB.ua.

15 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозапись разговоров, которые, возможно, состоялись между Гончаруком, Маркаровой, Смолием и его заместителем Рожковой. Собеседники говорили о том, как объяснить президенту Владимиру Зеленскому причины укрепления курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорил, что у президента «очень примитивное понимание экономических процессов». Также этот человек называл себя «полным профаном» в экономике.

В Кабмине не подтвердили подлинность аудио.

Позже была обнародована вторая часть записей. По данным ZN.ua, всего может быть опубликовано 14 частей.

LB.ua сообщило, что Гончарук написал заявление об отставке по собственному желанию. При этом в правительстве Украины отвергают эту информацию.

Гончарук заявил, что в последнее время против него и правительства «развернулись массированные медиаатакии в соцсетях и СМИ». По его мнению, против команды президента и правительства работало много людей, которые хотели, чтобы «у нас ничего не вышло».

Гончарук был назначен премьер-министром 29 августа 2019 года. До этого работал замглавы Офиса президента Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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