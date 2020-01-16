Зеленский решил отозвать свой законопроект о децентрализации

Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать поданный им ранее законопроект № 2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (по поводу децентрализации власти)» и направить его на доработку, сообщила 16 января пресс-служба главы государства.

Такое решение президент принял после встречи с руководством парламентской фракции «Слуга народа».

«Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем и заместителями председателя фракции политической партии «Слуга народа», которая составляет парламентское большинство в Верховной Раде. На встрече обсуждались вопросы, связанные с завершающим этапом реформы децентрализации. Участники отметили консенсус по поводу стратегических задач этой реформы – создание в Украине системы дееспособных местных общин. Развитие местного самоуправления должно сочетаться с эффективными конституционными механизмами защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, а также конституционных прав и свобод граждан», – сказано в сообщении.

Отмечается, что президент и народные депутаты «выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию по поводу реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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