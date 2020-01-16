Названы сроки проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил источник в Совете Федерации.

Он добавил, что законопроекты по поправкам в конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года, передает ТАСС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Президент считает, что это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, а также сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Украинская певица Оля Полякова рассказала в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале «В гостях у Гордона», что «бойфренд» ее матери – дипломат. По словам Поляковой, ее мать «уже давно живет в России, поскольку отец там работал». «Она часто ездила с ним в командировки, а когда он вернулся из последней поездки (это был Уругвай), то преподавал […]