Названы сроки проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

16.01.2020, 13:37, Новости дня

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию планируется провести до 1 мая 2020 года, сообщил источник в Совете Федерации.

Он добавил, что законопроекты по поправкам в конституцию, скорее всего, будут внесены в Госдуму в феврале-марте 2020 года, передает ТАСС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Президент считает, что это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, а также сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.  



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