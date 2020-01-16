В Подмосковье задержали мужчину с килограммом героина

16.01.2020, 13:30, Разное

Полицейские задержали в подмосковном городе Одинцово мужчину, в сумке у которого нашли более 900 граммов героина. В его телефоне правоохранители нашли данные о нескольких тайниках с наркотиками, где оказалось еще несколько свертков с запрещенным веществом, сообщает «Подмосковье сегодня».

Преступником оказался 40-летним жителем Башкирии. В общей сложности, стражам порядка удалось изъять у него порядка килограмма героина. В отношении мужчины было заведено уголовное дело о покушении на торговлю наркотическими веществами. 



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