В Подмосковье задержали мужчину с килограммом героина

Полицейские задержали в подмосковном городе Одинцово мужчину, в сумке у которого нашли более 900 граммов героина. В его телефоне правоохранители нашли данные о нескольких тайниках с наркотиками, где оказалось еще несколько свертков с запрещенным веществом, сообщает «Подмосковье сегодня».
Преступником оказался 40-летним жителем Башкирии. В общей сложности, стражам порядка удалось изъять у него порядка килограмма героина. В отношении мужчины было заведено уголовное дело о покушении на торговлю наркотическими веществами.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Украинская певица Оля Полякова рассказала в авторской программе основателя издания «ГОРДОН» Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале «В гостях у Гордона», что «бойфренд» ее матери – дипломат. По словам Поляковой, ее мать «уже давно живет в России, поскольку отец там работал». «Она часто ездила с ним в командировки, а когда он вернулся из последней поездки (это был Уругвай), то преподавал […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Украинцы высказались против переноса Рождества / 24 декабря
- В «Национальном корпусе» заявили, что акция под Радой будет продолжаться пока «власть не услышит народ» / 18 декабря
- Песков выразил надежду, что в Украине изменят политику в отношении российских журалистов / 17 декабря
- Раскрыты особенности обновленного внедорожника Nissan Armada / 2 декабря
- В Крыму отреагировали на планы Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса» / 18 декабря
- Путин заявил, что предложит Медведеву должность в Совбезе РФ / 15 января
- На железнодорожной станции «Львов» открыли круглосуточный международный пункт контроля – Гончарук / 18 декабря
- Эксперт назвал шансы одобрения импичмента Трампа в Сенате США / 19 декабря