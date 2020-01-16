Политика: Зарубежные СМИ: Россию ждет время великих маневров

«Главный вопрос – что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав». Послание президента Путина Федеральному собранию и последующая отставка правительства Медведева привели в недоумение западные СМИ. Они полагают, что предложенные конституционные изменения являются первым серьезным пересмотром политической системы РФ с 1993 года.

Накануне президент РФ Владимир Путин выступил с традиционным посланием Федеральному собранию. Эксперты отметили, что в речи главы государства был сделан беспрецедентный акцент на борьбу с бедностью, поддержку семьи, развитие образования и повышение уровня жизни. Также Путин предложил внести ряд серьезных изменений в Конституцию страны. Среди прочего – доверить Госдуме право утверждения кандидатуры премьер-министра и всего правительства.

По итогам президентского обращения, премьер Дмитрий Медведев заявил, что в РФ запланирован целый ряд фундаментальных изменений, которые внесут существенные коррективы не только в Конституцию, но и в целом в баланс власти. «Очевидно, что правительство должно предоставить президенту возможность принимать все необходимые для этого решения», – отметил Медведев, объявив об отставке правительства в полном составе. Вслед за этим Путин выдвинул кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

Зарубежные СМИ эмоционально отреагировали на нововведения, готовящиеся к внедрению в российскую политическую систему.

«Данные конституционные изменения являются первым серьезным пересмотром политической системы РФ с 1993 года, когда Борис Ельцин ввел танки в центр Москвы. По сравнению с Ельциным, который был крайне непопулярен в стране, Путин обладает большой личной властью и поддержкой народа, поэтому он может уверенно изменять систему так, как считает нужным», – пишет The New York Times.

В свою очередь британская The Independent указывает на изменившуюся логику назначения премьер-министров в России. «Этот сенсационный шаг заставляет задаться вопросом о том, кто именно станет преемником Путина в 2024 году. До сих пор премьер-министр, занимавший президентский пост с 2008 года по 2012 год, рассматривался как наиболее вероятный кандидат. Неизвестно, лишит ли его уход с переднего края политики шансов полностью. Однако тот, кто возглавит правительство вместо него, будет восприниматься как главный претендент на эту роль», – предполагает издание.

Парижская Le Figaro отметила предложения Путина в части перемен в Конституции: «Главная предложенная мера направлена на усиление роли парламента в формировании правительства и предоставлении ему прерогативы избирать премьер-министра, которого обязан будет назначить президент. Сейчас же Госдума лишь подтверждает выбор главы государства».

В свою очередь французская Le Monde обозначила ситуацию в РФ как «время великих маневров», а телеканал Аljazeera назвал отставку Медведева «капитальным ремонтом». Но куда эмоциональнее на вести из Москвы реагируют в Испании и Италии.

Так, El País написала о том, что «неожиданное объявление о реформах и внезапная смена правительства являются самым большим политическим шоком для РФ за последние годы». А ведущая итальянская газета Corriere della Sera пока не смогла разобраться в планах Путина на 2024 год, «но, безусловно, он начал радикальные изменения конституционного строя России».

«Вероятно, Путин пока сам не определился, какая структура позволит поддерживать стабильность, которую все россияне считают самой важной вещью. Это лучший плод путинского двадцатилетия», – добавляет итальянское СМИ.

В то же время CNN задается вопросом о дальнейшей судьбе остальных министров. «Главный вопрос – что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав. Один из самых интересных примеров – это, разумеется, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который стал лицом российской внешней политики. Будут ли и здесь какие-то изменения?» – интересуется журналист Люк МакГи.

В Германии также обеспокоены судьбой главного дипломата России. «Мы знаем, что Лавров уже совсем не молод и давно занимает свой пост. Переназначат ли его или будет найден новый человек? Уже только потому, что у Лаврова богатый опыт и серьезный вес в госаппарате, с этим могут быть связаны большие изменения, которые будут иметь значение для двусторонних отношений. Разумеется, назначение премьера тоже имеет значение, но в долгосрочной перспективе», – рассказал немецкий политолог Фабиан Буркхардт в интервью Deutsche Welle.

При этом грядущие изменеия в российском правительстве вряд ли окажут влияние на внешнеполитический курс Москвы. «На Ближнем Востоке, в направлении Китая политика РФ едва ли зависит от отдельных политиков. Но очень интересно, как будут развиваться отношения с Белоруссией – вариант, что Путин возглавит Союзное государство, считался одним из возможных сценариев. Германии же стоит готовиться к конфликтным и, в целом, сложным отношениям с Кремлем, которые по разным причинам испортились в последние годы», – добавляет немецкое СМИ.

Большинство ведущих изданий мира удивлены выбором Путина в пользу кандидатуры Мишустина, но при этом отмечают его прежние достижения. «На посту главы Федеральной налоговой службы ему удалось модернизировать пользующееся плохой репутацией неэффективное коррупционное ведомство», – подчеркнула The New York Times.

Положительный отозвалось о Мишустине и Agence France-Presse: «У него репутация эффективного менеджера. Мишустин осуществил реструктуризацию и цифровизацию налоговой службы, превратив прежде довольно громоздкую структуру в эффективную систему», – отметило агентство, обозначив кандидата в премьеры как «активного сторонника цифровизации российской экономики».

Но, пожалуй, ярче остальных о кандидате в премьеры высказались на Украине. «Мишустин провел масштабное реформирование налоговой службы России, внедрил цифровые технологии и контроль за налогоплательщиками. Его можно назвать популярным в Украине словом «диджитализатор», – пишет издание «Страна».

«Главное, что поражает украинцев, которые решили заняться бизнесом в РФ – это то, что там принято платить налоги.

И то, что создана тотальная система фискального контроля, который в чем-то даже превосходит европейские образцы», – заключило украинские СМИ.

Напомним, в четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

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