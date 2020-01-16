Урганта потребовали лишить гражданства

Общественное движение «Сорок Сороков» потребовало лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России, обвинив его в глумлении над чувствами верующих во время интервью с французским актером Жераром Депардье.
«Первый канал и передача «Вечерний Ургант» решили «поздравить» православный мир возмутительным выпуском, в котором позволили себе глумление над Иисусом Христом и христианскими традициями», – сказано в петиции движения на сайте CitizenGO.
Авторы отметили, что «передачи с подобной риторикой совершенно недопустимы и оскорбительны не только для верующих, но и для всех тех, кто уважает культуру и традиции нашей страны».
Гостями выпуска, который вышел в эфир 7 января, стали актер Жерар Депардье и музыкант «Джизус». Авторы петиции подчеркивают, что «одиозные гости» «поддерживали и развивали кощунственные шутки».
«Мы считаем, что Первый канал и Иван Ургант намеренно позволили себе сознательное глумление над христианским праздником Рождества Христова и богохульство с целью оскорбления чувств верующих», – сказано в петиции.
В связи с этим авторы потребовали убрать программу «Вечерний Ургант» из сетки вещания, наказать редакторов и других сотрудников канала, причастных к появлению выпуска в эфире, а также извиниться перед РПЦ и православными христианами России.
Кроме того, они призвали ввести запрет двойного гражданства и «предусмотреть лишение людей, получивших иностранное гражданство, таких, как Иван Ургант, гражданства Российской Федерации».
Ранее Ургант опроверг обвинения со стороны комика Поперечного в цензуре.
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