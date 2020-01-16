Тоня Матвиенко показала младшую дочь в ее день рождения

Украинская певица Тоня Матвиенко показала в Instagram дочь Нину, позирующую в белом платье.

«Сегодня нашему солнышку четыре годика», – написала она 15 января.

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Сьогодні нашому Сонечку * — 4 рочки! #многаяліта #happybirthday #тоняматвієнко #арсенмірзоян #ніна #nina #love #family #four

Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko) 15 Янв 2020 в 12:46 PST

Тоня Матвиенко замужем за певцом Арсеном Мирзояном. Дочь Нина родилась от этих отношений 15 января 2016 года.

Также у певицы есть 20-летняя дочь Ульяна от первого брака.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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