Тоня Матвиенко показала младшую дочь в ее день рождения

Украинская певица Тоня Матвиенко показала в Instagram дочь Нину, позирующую в белом платье.
«Сегодня нашему солнышку четыре годика», – написала она 15 января.
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Сьогодні нашому Сонечку * — 4 рочки! #многаяліта #happybirthday #тоняматвієнко #арсенмірзоян #ніна #nina #love #family #four
Тоня Матвиенко замужем за певцом Арсеном Мирзояном. Дочь Нина родилась от этих отношений 15 января 2016 года.
Также у певицы есть 20-летняя дочь Ульяна от первого брака.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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