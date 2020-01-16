Максим Дунаевский объявил о разводе с седьмой женой Мариной Рождественской

Во время съемок программы «Судьба человека» Максим Дунаевский объявил о разводе со своей седьмой женой, младшей его практически на 30 лет. Композитор прожил в браке с Мариной Рождественской почти два десятилетия, у них есть совместная дочь.
По словам музыканта, их «совместная жизнь закончилась». Как он признался Борису Корчевникову, «брак невозможно взбодрить, а жить в состоянии вялости супруги не хотят». Двадцать лет, которые они провели вместе, Максим Дунаевский считает «невозможной цифрой».
Композитор пояснил о том, что Марина Рождественская «красиво ворвалась в его жизнь». На тот момент ему исполнилось 54 года, а его будущей супруге – всего 25 лет. Она была очень красива, и рядом с ней Максим Дунаевский «ощущал себя мальчиком». Музыкант отметил, что будущая супруга «прошла проверку временем», после чего стала его женой. Композитор и Марина Рождественская венчались, а ее дочь взяла фамилию отчима. Совместная наследница пары Полина уже окончила школу.
Как пояснил Максим Дунаевский, ему грустно из-за расставания с супругой. Они пишут друг другу о том, что скучают, но продолжать совместную жизнь не могут.
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