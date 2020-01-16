В РФ смартфон iPhone 8 Plus подешевел до 37 тысяч рублей

Новый смартфон теперь доступен на российском рынке по еще более низкой цене, которая составляет менее 40 тысяч рублей.
Однако воспользоваться максимальной выгодной на покупку аппарата возможно лишь в ограниченном количестве магазинов. В частности, в каталоге продукции указывается стоимость за смартфон iPhone 8 Plus в базовой версии 37 тысяч рублей. Напомним, при выходе на рынок данный девайс оценивался производителем в 65 тысяч рублей.
Вместе с тем новый смартфон хоть и не претендует на звание флагмана, однако его параметры и производительность все еще актуальны и востребованы. Аппарат iPhone 8 Plus получил максимальную защиту от попадания влаги и пыли, а также систему Touch ID.
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