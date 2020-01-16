Употребление фруктов и ягод красного цвета может способствовать снижению высокого кровяного давления у гипертоников

В журнале Nutrition Reviews вышла статья о пользе употребления кверцетина – флавоноида, который содержится в яблоках, красном винограде, цитрусовых, тёмной вишне, малине и так далее.

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Китайские специалисты из провинции Гуандун обобщили данные 17 научных исследований, продемонстрировавших терапевтические эффекты кверцетина. Они выражались в снижении как систолического, так и диастолического артериального давления. Интересно, что при этом другие показатели, связанные с деятельностью сердечно-сосудистой системы, такие как уровень холестерина, существенно не изменились. Напомним, что, хотя некоторые исследователи приписывают кверцетину антиоксидантное и противовоспалительное действия, доказательная база эффективности этого биологического вещества до последнего времени считалась слабой.

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Последнее: В журнале Nutrition Reviews вышла статья о пользе употребления кверцетина – флавоноида, который содержится в яблоках, красном винограде, цитрусовых, тёмной вишне, малине и так далее. Tweet Китайские специалисты из провинции Гуандун обобщили данные 17 научных исследований, продемонстрировавших терапевтические эффекты кверцетина. Они выражались в снижении как систолического, так и диастолического артериального давления. Интересно, что при этом […]