Google Pixel продемонстрировал новую функцию Live Caption на старых смартфонах

16.01.2020, 13:21, Разное

Старые смартфоны Google Pixel версий 4 и 4 XL могут похвастаться функцией Live Caption. Новинка позволяет перерабатывать речь в субтитры с помощью обучаемой системы искусственного интеллекта.
Нововведение доступно в любом дополнении и видеоролике. Недавно 2 и 2 XL модели гаджетов получили обновление, установка которого обеспечила их поддержкой вышеуказанной программы.

Осенью текущего года эти смартфоны отпразднуют 3 года с момента их появления на рынке, поэтому поклонников Google Pixel должен радовать настолько долгий выпуск обновлений. Владельцы старых смартфонов, уже установивших новшество, подтвердили исправную работу функции Live Caption.



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Последнее: Старые смартфоны Google Pixel версий 4 и 4 XL могут похвастаться функцией Live Caption. Новинка позволяет перерабатывать речь в субтитры с помощью обучаемой системы искусственного интеллекта. Нововведение доступно в любом дополнении и видеоролике. Недавно 2 и 2 XL модели гаджетов получили обновление, установка которого обеспечила их поддержкой вышеуказанной программы. Осенью текущего года эти смартфоны отпразднуют […]

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