Василий Лановой: Жизнь как пример преданности любви и искусству

«Летят за днями дни…» назвал свою последнюю книгу воспоминаний Народный артист СССР Василий Лановой. 16 января 2020 года он празднует свой 86 день рождения, позади большая жизнь, которая для многих является примером преданности любви и искусству.

Больше 60 лет актёр выступает в театре имени Вахтангова, где им сыграно множество ролей, а перечень его киноработ занимает не одну страницу в Википедии. Достаточно вспомнить знаменитых «Офицеров», памятник героям фильма установлен в Москве возле здания Минобороны России. Поистине судьбоносной является встреча Василия Ланового с искусством, которому он служит верой и правдой вот уже много лет. Вспоминая его первую книгу «Счастливые встречи», нельзя обойти стороной и его личную жизнь, ставшую синонимом верности чувств. Осталось совсем немного, и вместе с любимой Ириной Купченко знаменитый артист отпразднует золотую свадьбу. И если в кино и на сцене Лановой блистал в ролях героев-любовников, сводя с ума миллионы женщин не только своей игрой, но и мужественной красотой, то в реальной жизни он принадлежит только одной.

Режиссер и актриса Наталья Бондарчук, восхищаясь умением пары сохранить свои чувства в неприкосновенности, трепетно оберегая их от людской молвы, считает, долгий союз поддерживает духовное наполнение. Давний друг семьи актер Алексей Кузнецов гордится тем, что в свое время именно ему удалось разглядеть в Ирине Купченко качества «Человека с большой буквы». Об этом он и сказал Лановому, решившемуся на третий брак. Первый короткий союз с Татьяной Самойловой, а затем трагическая гибель второй жены заставили его сомневаться в возможности стать счастливым отцом и мужем, но встреча со своей настоящей «половиной» наградила актера сполна. И пусть дни человеческие бывают наполнены не только радостью, но и болью потерь, поклонники великого артиста и его верной супруги желают им долгих лет творческой и личной жизни.

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