В Польше назвали сроки подписания договора о покупке у США истребителей F-35

16.01.2020, 13:19, Новости дня

Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

«Мы уже в принципе завершили переговоры, остались только незначительные процедурные вопросы. Я убежден, что в январе, еще в этом месяце мы подпишем соглашение с Соединенными Штатами о покупке 32 самолетов F-35», – сказал Блащак, назвав эти истребители «самыми современными самолетами в мире», передает РИА «Новости».

Ранее он заявил, что власти Польши не будут выводить из эксплуатации стоящие на вооружении самолеты МиГ-29, пока не получат F-35.

В сентябре сообщалось, что США дали согласие на продажу Варшаве 32 новейших истребителей F-35. При этом Польша просила у Вашингтона скидку при покупке самолетов.



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Последнее: Польша подпишет договор о покупке у США истребителей F-35 до конца января, сообщил министр обороны страны Мариуш Блащак в эфире Польского радио. «Мы уже в принципе завершили переговоры, остались только незначительные процедурные вопросы. Я убежден, что в январе, еще в этом месяце мы подпишем соглашение с Соединенными Штатами о покупке 32 самолетов F-35», – сказал […]

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