Украинский бизнесмен из Австралии: В Австралии несколько раз сменилось правительство, но для каждого из них приоритетом остается окончание расследования катастрофы МН17

Приоритетом для властей Австралии остается окончание расследования катастрофы МН17, сказал в интервью изданию «ГОРДОН» украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее.

«События на юго-востоке Украине так далеки, что были интересны лишь относительно небольшой украинской и русскоязычной диаспоре Австралии. Но катастрофа МН17 все перевернула. Во-первых, выяснение всех обстоятельств трагедии имеет абсолютно высокого уровня государственное значение… Во-вторых, это имеет крайне важное международное значение. С 2014 года в Австралии несколько раз сменилось правительство, но для каждого из них приоритетом было и остается окончание расследования, проведение судебного процесса, привлечение к ответственности виновных», – сказал Будкин.

Он добавил, что «в этом смысле, вне зависимости от партийной принадлежности, у австралийских политиков и чиновников никакого другого варианта, кроме как довести дело до конца, нет».

«Это из категории «даже не обсуждается», – заявил бизнесмен.

Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм, – не общенациональной трагедией. Читайте полный текст интервью

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту: преимущественно граждане Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии.

28 сентября 2016 года в Нидерландах международная следственная группа, состоящая из представителей Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины, объявила промежуточные итоги расследования. Согласно выводам экспертов, рейс MH17 был сбит из комплекса «Бук», привезенного из России, с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ.

24 мая 2018 года следователи уточнили, что «Бук» прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17.

19 июня 2019 года международная следственная группа объявила о подозрении четырем причастным к катастрофе рейса MH17 – гражданам РФ Игорю Гиркину, экс-главе «разведки ДНР» Сергею Дубинскому, бывшему российскому офицеру Олегу Пулатову и гражданину Украины, командиру разведывательного батальона «ГРУ ДНР» Леониду Харченко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Специалисты Группы компаний СК Мост, совет директоров которой возглавляет российский бизнесмен Руслан Байсаров, осуществили спуск 10-метрового тоннелепроходческого щита «Виктория» весом более 800 тонн в котлован станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии московского метро. Сложнейшая операция стала уникальной для нашей страны. Мировой рекордсмен Строительство Большой кольцевой линии метро обсуждалось еще в советское время. Упоминания о БКЛ можно […]