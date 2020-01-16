Крессида Бонас о сочувствии Меган Маркл и о том, как статус «экс-подруги принца Гарри» мешает ее работе

16.01.2020, 13:16, Разное

После заявления об отказе от королевских полномочий лавина внимания со стороны общественности и СМИ обрушилась не только на самих Меган Маркл и принца Гарри, но и на все их ближайшее и не очень окружение. Так, в этом числе оказалась бывшая возлюбленная герцога Сассекского, подруга принцесс Евгении и Беатрис, актриса Крессида Бонас. Недавно в эфир ITV вышел мини-сериал «Убийство на ферме «Уайтхаус», в котором она играет одну из главных ролей. По этому случаю (и, конечно, не только) с Крессидой встретился журналист издания ES Magazine и взял у нее небольшое интервью, в котором не смог воздержаться от вопросов о Меган Маркл и принце Гарри.

На вопрос, сочувствует ли она положению Меган, Крессида ответила:

Я не буду озвучивать свою позицию по этому вопросу, потому что мои слова сразу превратятся в громкие заголовки. Плюс ко всему это будет неуважительно. Прошло очень много времени (с момента окончания романа Крессиды и Гарри — прим. ред.). И когда меня спрашивают о подобных вещах, для меня это выглядит странным, так как я давно живу другой жизнью.

Крессида также призналась, что статус «бывшей принца» очень мешает ей в работе. Люди не спешат видеть в ней личность и оценивать ее качества и талант, прежде всего их интересуют ее отношения с Гарри.

Никому не нравятся ярлыки. И мне очень тяжело оттого, что когда я пытаюсь делать свою работу, люди хотят прежде всего говорить о нем. Я много тружусь, мне искренне нравится то, чем я занимаюсь, но этот факт моей биографии до сих пор активно напоминает о себе.

Напомним, отношения принца Гарри и Крессиды Бонас продлились около двух лет. В 2012 году их познакомила сестра Гарри, принцесса Евгения, которая очень дружна с Крессидой. Поначалу пара не давала никаких комментариев о своих отношениях и довольно редко появлялась на публике. Но после того как их начали чаще видеть в публичных местах и они стали вместе ездить отдыхать, поползли слухи о грядущей помолвке. Расставание пары произошло весной 2014 года. Поговаривали, что инициатором разрыва выступила сама Крессида, которая мечтала о карьере актрисы и не хотела жить по королевскому протоколу.



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Последнее: После заявления об отказе от королевских полномочий лавина внимания со стороны общественности и СМИ обрушилась не только на самих Меган Маркл и принца Гарри, но и на все их ближайшее и не очень окружение. Так, в этом числе оказалась бывшая возлюбленная герцога Сассекского, подруга принцесс Евгении и Беатрис, актриса Крессида Бонас. Недавно в эфир ITV […]

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