СМИ: Даша Жукова и Ставрос Ниархос устроят свадьбу на 500 гостей в эти выходные

В октябре прошлого года основательница музея современного искусства «Гараж» Даша Жукова вышла замуж за наследника судостроительной компании Ставроса Ниархоса. Пара сыграла тихую и скромную свадьбу в Париже, но на этом, как сообщают зарубежные СМИ, решила не останавливаться — и уже в эти выходные состоится торжество куда большего масштаба. В списке приглашенных — около 500 гостей, в числе которых Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, Диана фон Фюрстенберг и многие другие звезды.

Пара обменяется клятвами любви и верности в мэрии города Санкт-Мориц, а затем устроит вечеринку в пятизвездочном отеле Kulm St. Moritz, принадлежащем семье жениха. Гости остановятся в номерах с видом на озеро Санкт-Мориц и Альпы. Для коктейля установят шатры на улице, а британский диджей Марк Ронсон будет отвечать за музыку на вечеринке.

Даша ЖуковаОтец и дядя Ставроса Ниархоса являются крупнейшими частными землевладельцами в Санкт-Морице и пользуются большим уважением в городе.

Они могли бы провести свадьбу в любом сказочном месте в мире, но выбрали Санкт-Мориц, потому что для них очень важно поддержать город, в котором отец жениха — почетный гражданин. Ожидается, что расходы на свадьбу составят несколько миллионов фунтов, и это станет большим вложением в развитие курорта,

— делятся информацией инсайдеры.

По предварительным подсчетам, полная аренда отеля на выходные обойдется паре в 4,5-5 миллионов фунтов стерлингов.

Большое внимание будет уделено безопасности и конфиденциальности. Репортеров на торжество супруги не позовут, поэтому останется только ждать, когда они сами захотят обнародовать первые снимки или кто-то из гостей выложит их в социальные сети.

Санкт-Мориц обеспечивает безопасность и конфиденциальность знаменитостей и гостей. То, что происходит в Санкт-Морице, остается в Санкт-Морице. Это наш негласный кодекс и одна из причин, по которой сказочно богатые люди выбирают это место для таких праздников,

— заявил представитель курорта.

Напомним, о романе пары впервые заговорили в 2017 году, после чего папарацци несколько раз снимали Дарью и Ставроса вместе. В том же году Даша Жукова объявила о расставании с миллиардером Романом Абрамовичем. Бывшие супруги остались друзьями и продолжают совместно воспитывать общих детей. В декабре прошлого года они вместе позировали фотографам на предновогодней вечеринке в центре «Гараж» в Москве.

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