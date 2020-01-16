Новый флагман Xiaomi Mi 10 впервые показали на рендерах

16.01.2020, 13:14, Новости дня

Ни для кого не секрет, что компания Xiaomi готовится к выходу нового флагманского смартфона, однако уже появились финальные рендеры модели Xiaomi Mi 10.

Эксперты оценили качество снимков, указав, что смартфон на них выглядит достаточно реалистично, а потому есть высокая вероятность, что разработчики продемонстрируют крайне схожий девайс. В верхней части экрана предусмотрена фронтальная камера, врезанная в дисплей. Таким образом, версия о сдвоенной передней камере оказалась ложной.

Кроме того, пользователям ранее уже демонстрировали видеоролик, который посвящен предстоящему флагману Xiaomi Mi 10. Специалисты пока не берустя прогнозировать более точные сроки выхода нового смартфона на рынок.



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Последнее: Ни для кого не секрет, что компания Xiaomi готовится к выходу нового флагманского смартфона, однако уже появились финальные рендеры модели Xiaomi Mi 10. Эксперты оценили качество снимков, указав, что смартфон на них выглядит достаточно реалистично, а потому есть высокая вероятность, что разработчики продемонстрируют крайне схожий девайс. В верхней части экрана предусмотрена фронтальная камера, врезанная в […]

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