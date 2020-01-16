Компания Oppo представила новый смартфон F15 для Индии

Китайская компания Oppo представила на индийском рынке новый смартфон Oppo F15, который представляет собой аналог для китайского рынка Oppo A91.

Данная новинка получила 6,4-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Экран смартфона занимает 90,7% лицевой стороны. Кроме того, новый девайс получил мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P70 и 8 гигабайт оперативной памяти. Также стоит указать, что новинка имеет модуль на 48+8 мегапикселей. Передняя камера получила модуль на 16 мегапикселей.

Аппарат может похвастаться быстрой зарядкой, а также усиленным аккумулятором с емкостью 4000 мАч. Новинка имеет 128 гигабайт флэш-памяти, а также функционирует на актуальной операционной системе Android 9.0 Pie.

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