В РКЦ «Прогресс» рассказали о судьбе ракеты для «Морского старта»

Разработка новой ракеты на замену российско-украинскому носителю «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» по заказу группы компаний S7 еще не началась, сообщил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

«Пока дальше разговоров дело не пошло. Мне сложно судить, они коммерческая компания, у них свои резоны. Мы готовы работать с ними», – сказал он, передает РИА «Новости».

Таким образом Баранов опроверг сообщения ряда СМИ, согласно которым РКЦ «Прогресс» вместе с компанией S7 Space начали работу над параметрами новой ракеты.

Плавучий космодром «Морской старт» законсервирован с 2014 года, когда с него был произведен последний пуск. Работы были остановлены из-за ухудшения российско-украинских отношений, поскольку с «Морского старта» пускались российско-украинские ракеты «Зенит». Группа S7 пыталась реанимировать проект, выкупив его в 2016 году и заказав на Украине 12 ракет «Зенит», однако так и не получила разрешение от правительства на поставку российских комплектующих на Украину для завершения сборки носителей.

Для продолжения эксплуатации платформы Роскосмос предложил запускать с нее создающуюся сейчас ракету «Союз-5». При этом украинское предприятие «Южмаш» заявило, что не получало от российской частной компании S7 Space сообщений о прекращении контракта на поставку ракет «Зенит».

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