Депутат Госдумы РФ, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам и запретить деятельность микрокредитных и коллекторских организаций. Об этом 14 января Жириновский написал в своем Twwitter .
«Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать все 40 млрд руб. ($649,6 млн) долгов граждан перед ними“, – считает он.
Мы поддержим ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств в России. Они загнали граждан в кабалу. Нужно также списать всё 40 млрд * долгов граждан перед ними.
— Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 14 января 2020 г.
Как писала Газета.Ru в августе 2019 года, Минэкономразвития России планировало предоставить россиянам возможность выкупить просроченные долги со скидкой в 97% – за эту цену их приобретают коллекторы. Национальная ассоциация коллекторских агентств России выступила против внесения поправок.
Сейчас на рассмотрении Госдумы РФ также находится законопроект, которым предлагается ограничить права коллекторов, сообщало агентство “Интерфакс” в декабре 2019 года.
Сайт СОБЕСЕДНИК.РУ в ноябре 2019 года установил, что совладельцем крупнейшей российской микрофинансовой организации является экс-жена Путина Людмила.
«После того как бенефициаром CarMoney стала Шкребнева (она же жена Путина, она же ныне Очеретная), дела у стартапа пошли в гору. За год портфель микрокредитов компании вырос на 30%», – говорится на сайте.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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