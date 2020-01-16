Жуткая авария унесла жизни пятерых человек под Саратовом

16.01.2020, 13:05, Разное

Пятеро человек погибли в результате дорожной аварии, произошедшей 16 января в Саратовской области. Возле села Полчаниновка столкнулись легковая «Волга» и микроавтобус, сообщает РИА «ФАН».

ДТП унесло жизни четверых человек из автобуса и одного человека из легкового автомобиля. Еще четверо людей получили травмы различной степени тяжести. Известно, что двое пострадавших были госпитализированы в больницу. 



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