Жуткая авария унесла жизни пятерых человек под Саратовом

Пятеро человек погибли в результате дорожной аварии, произошедшей 16 января в Саратовской области. Возле села Полчаниновка столкнулись легковая «Волга» и микроавтобус, сообщает РИА «ФАН».
ДТП унесло жизни четверых человек из автобуса и одного человека из легкового автомобиля. Еще четверо людей получили травмы различной степени тяжести. Известно, что двое пострадавших были госпитализированы в больницу.
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