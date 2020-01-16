Стали известны подробности инцидента, приведшего к стрельбе в суде Новокузнецка

Жительница Новокузнецка, которая пострадала во время стрельбы в мировом суде, является женой мужчины, который в 2018 году разрушил трактором гараж стрелка, пишут СМИ.

«В 2018 году муж пострадавшей сначала попытался на тракторе задавить Артема Пакалова – мужчину, устроившего сегодня стрельбу, а затем разломал ему постройки на даче, в том числе гараж. С тех пор они судились, сегодня было заседание по делу о порче имущества стрелявшего», – сказал собеседник «Интерфакса».

Пакалов после выстрелов в женщину и пристава направился в сторону кабинетов судей и попытался перезарядить ружье, но был задержан, утверждает источник.

В 2018 году в селе Куртуково у Пакатова случился конфликт с соседом и его родней, происходящее попало на видео, передает Sibnet.ru.

Пострадавший в том конфликте Пакатов заявлял, что на него сначала наехал молодой человек на Audi, а потом к нему присоединился родственник на тракторе-погрузчике, который попытался задавить оппонента, а потом разрушил его гараж.

Отмечается, что были заведены уголовные дела по статьям «Умышленное уничтожение имущества» и «Угроза убийством». При этом в электронной базе мирового суда Новокузнецкого района значится обвинение только по первой статье.

Напомним, в четверг в Новокузнецке произошла стрельба в здании мирового суда, погиб судебный пристав. Ранение получил один человек. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Новокузнецк опытных сотрудников Главного управления криминалистики. Также опубликовано видео с места происшествия.

Президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщил, что пронести оружие в здание суда действительно непросто, поэтому происшествие в новокузнецком суде означает халатность работников охраны.

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