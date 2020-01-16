Родственники Нины Дорошиной обвиняют Сергея Гармаша в обмане

Родственники народной артистки РСФСР Нины Дорошиной обвиняют российского актера Сергея Гармаша в обмане. Он обещал помочь установить памятник на могиле покойной коллеги, но до сих пор так и не сделал этого.
Звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина скончалась у себя дома 21 апреля 2018 года. Она жаловалась на боль в сердце, медики не успели приехать, ей было 84 года. Актриса похоронена на Пятницком кладбище в Москве. На ее могиле до сих пор не установлен памятник. Гармаш обещал, что вместе с коллегами отыграет спектакль, посвященный Дорошиной, а собранные деньги пойдут на помощь по установлению памятника. Родственники актрисы хотели поставить обычный монумент, но партнеры по сцене выразили возмущение. Никто никого не тянул за язык, в итоге помощи нет.
Сергей Гармаш постоянно гастролирует и очень редко общается с семьей Дорошиной. Жена брата покойной артистки сказала, что они все равно установят красивый памятник, с помощью коллег или без них. Если Гармаш вспомнит о своем обещании, хорошо, если же нет, то справятся и без него.
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Последнее: Родственники народной артистки РСФСР Нины Дорошиной обвиняют российского актера Сергея Гармаша в обмане. Он обещал помочь установить памятник на могиле покойной коллеги, но до сих пор так и не сделал этого. Звезда фильма «Любовь и голуби» Нина Дорошина скончалась у себя дома 21 апреля 2018 года. Она жаловалась на боль в сердце, медики не успели […]
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