Медики рассказали о помогающих пережить сезон гриппа и ОРВИ способах

На протяжении холодных месяцев люди болеют по 2-3 раза в этот период. Медики назвали способы, которые помогут пережить сезон гриппа и ОРВИ.

На работе следует держаться подальше от общих продуктов. По результатам очередного эксперимента установлено, что для полного распространения вируса гриппа достаточно лишь 4 часа. Специалисты советуют мыть руки после каждого прикосновения к кофейной машине, ксероксу или кулеру с водой. Осторожность не помешает и на приеме у врача, поскольку примерно 20% всех предметов в больнице являются рассадниками инфекций в сезон ОРВИ. Где-то третья часть людей переносит вирусы на руках, в связи с чем при знакомстве нужно пожимать руку крепко и быстро, а после обязательно вымыть руки.

Что касается домашней обстановки, следует ограничить передвижение больного гриппом по квартире и постоянно дезинфицировать дверные ручки, выключатели, пульт от телевизора. После выздоровления рекомендуется выстирать постельное белье. При посещении продуктового магазина медики советуют протереть ручку тележки влажной салфеткой, что поможет защититься от сальмонеллы и других опасных недугов. В самолете микроорганизмам размножаться проще всего из-за сухого кондиционированного воздуха. Откидные столы, карманы передних сидений и подлокотники – самые опасные места в данном виде транспорта.

По словам специалистов, мыть необходимо участки, к которым человек часто прикасается. Это можно делать с помощью дезинфицирующего спрея или салфетки раз в неделю на протяжении сезона гриппа и ежедневно, если дома находится заболевший.

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