Мнение: Как Яндекс-такси помогает таксистам не платить налоги

Обычно нищета, прежде всего нищета духовная, у нас неразрывно связана с отьявленным патриотизмом и ярко проявляющимися желаниями запретить все, что не нравится, или наступает на больную мозоль истинному патриоту. Потому что в половинке мозга с нарушением кровотока никак не умещается понимание того, что если оно ворует и обкрадывает государство хоть в чем то, по сути его воровство ничем не отличается от воровства чиновников, о которых такие особи орут охрипшими голосами»фсеспиздееелиии» и «фсехпосадить и расстрелять«.

На таких рьяных патриотов натыкаюсь постоянно. Глубина поражения и дисфункции их мыслительной деятельности уже перестала удивлять, но необычайное удовольствие от общения доставляет не их совдеповские еще замашки бытового ворюги, несуна и вредителя(как таких называли) а о осознание собственной правоты, с которым оно шагает по заканчивающемуся жизненному пути.

Но давайте все по порядку. Сначала о такси, агрегаторах, как и в чем практически каждый таксист обманывает государство, не платя со своей деятельности ни копейки налогов.

О такси и таксистах, их нелегкрй жизни и пролонгированной нищете я писал давно.

https://naglecc.livejournal.com/34197.html

https://naglecc.livejournal.com/34428.html

Не написал только одну интересную и надо сказать очень забавную вещь.

А именно то, что все эти яндексы-уяндексы-это всего лишь агрегаторы, то есть коснись что-это не полноценные фирмы с парком таксистов, своими машинами и техническим обслуживанием.

Хренвам! Потому что подписаться на такое в нашей стране, надо быть родственничком чиновника ну ооочень высокого ранга, или вылетишь в трубу.

Поэтому все фирмы такси -всего лишь предоставители заказов Вот такого вот приложения, которое скачивает «таксист» Не более того.

Яндекс агрегатор

С чего кормится и предоставитель заказов. И сам таксист.

Таксисты-даже не вольнонаемная сила. Даже не знаю как назвать человека, который скачал приложение и возит пассажиров на свой страх и риск, дай бог подписав какую нибудь филькину грамоту в одном из отделений офисов этой «компании«.

Самое большее что заключается с таксистом -трудовой договор, не более.

То есть 99% таксистов, которые возят вас-они относятся к этой фирме номинально, у них нет записи в трудовой, а что самое главное-они не платят ни копейки налогов государству со своей трудовой деятельности. Платят только агрегатору какой то процент за заказ.

Можете конечно сказать, что налоги за таксиста платит компания?

Самим не смешно?

В среднестатистическом российском городе-миллионнике может быть примерно тысячи две машин одной фирмы агрегатора такси. Это по минимуму. А таких фирм не одна и не две.

Ну а теперь посчитайте количество народа, которые занимаются частным извозом и не платят ни копейки налогов.

Автор конечно же не рядится в белые одежды.

Но никогда и не орет, что «там вона фсеспиздили» и прочее.

Спиздить по крупному еще надо уметь. Для этого нужны мозги.

Ну а кто не умеет по крупному -пиздит у государства как может. Как, к примеру делает этот ярый патриот-надомник, бывший офицер, готовый бить детей головой об бордюр? ратующий за уничтожение украинцев, позиционирующий себя честным и порядочным человеком yastrebok939

Но вот незадача, когда интересуешься у него, почему такой честный, достойный своей страны патриот, ворует у государства, отбирает, считай, у стариков и больных детей- в ответ получаешь лишь нецензурную брань и эпиприпадок.

Вобщем сами смотрите эту часть диалога https://bar-chk.livejournal.com/5032905.html?thread=118874569#t118874569

Уверен, копни любого истеричного патриота-самоучку, навоза там будет достаточно.

Источник: Достало

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