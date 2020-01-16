Один из создателей Конституции оценил предложенные Путиным изменения

16.01.2020, 12:58, Новости дня

Президент Владимир Путин четко высказался за сохранение сильной президентской республики, предложенные изменения станут гарантией нормальной работы парламента, сообщил юрист, один из создателей Конституции РФ в 1990-1993 годах Олег Румянцев.

«Радует не контент, а само действие, сам шаг, то, что предложены перемены, потому что болотце начинает затягивать. Низы не хотят, верхи не могут – инициативу президента нужно проверить на принципе, могут ли верхи», – сообщил Румянцев в интервью радио Sputnik.

Он также назвал важным участие общественности в принятии изменений.

«Президент предложил не рецепты, а направления изменений Конституции. Сегодня сама республиканская форма правления находится под ударом, предложенные перемены – шаг к тому, что новый парламент будет нормально работать», – добавил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Президент считает, что это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, а также сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти. 



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