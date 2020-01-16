Активистку Дарью Полюдову поместили в СИЗО. Ее обвиняют в оправдании терроризма

16.01.2020, 12:57, Новости дня

Активистку Дарью Полюдову поместили в московский СИЗО № 6, ей предъявили обвинения по статьям об оправдании терроризма и призывам к нарушению территориальной целостности России. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на мать активистки Татьяну.

В связи с чем возбудили дело неизвестно.

Суд по избранию меры пресечения, предположительно, прошел вечером 15 января.

Утром 15 января у Полюдовой и журналистки издания «Градус ТВ» Ольги Сапроновой прошел обыск, в ходе которого обе женщины были задержаны. Силовики не пустили адвоката от ОВД-Инфо Юлию Сычеву к Полюдовой. Сапронову отпустили после допроса в здании УФСБ, вынудив ее адвоката подписать обязательство о неразглашении.

21 декабря 2015 года Октябрьский районный суд Краснодара признал гражданскую активистку Дарью Полюдову виновной в публичных призывах к сепаратизму и экстремизму и приговорил ее к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься преподавательской деятельностью и работать в СМИ.

Уголовное дело в отношении Полюдовой было возбуждено в августе 2014 года после попытки провести «Марш за федерализацию Кубани» в Краснодаре. В сентябре 2014 года она 1была заключена под стражу, а в конце февраля 2015 года выпущена из следственного изолятора под подписку о невыезде.

Дарья Полюдова обвинялась в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ (часть 2 статьи 280.1 УК РФ), и публичных призывах к экстремистской деятельности (части 1  и 2 статьи 280 УК РФ).



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