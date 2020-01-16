Назван срок всенародного голосования по изменению Конституции

Всероссийское голосование по изменению основного закона планируется провести до 1 мая, сообщает «Комсомольская правда». Озвученные президентом Владимиром Путиным поправки внесут в Госдуму в феврале или марте.

В ходе послания Федеральному собранию президент Владимир

Путин предложил ряд изменений в Конституцию. В частности, глава государства

выступил с инициативой дать Госдуме больше полномочий при утверждении

правительства, отразить роль Госсовета, запретить чиновникам иметь двойное

гражданство, повысить роль губернаторов.

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