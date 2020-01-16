За Путина готовы проголосовать 38% россиян, это самый низкий показатель с 2014 года – опрос

Если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, за нынешнего главу государства Владимира Путина проголосовало бы 38% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», опубликованные 15 января.

Опрошенные сами называли вероятного кандидата.

В июле 2019 года за Путина готовы были проголосовать 40% всех опрошенных, а в апреле 2014 года – 49%.

Среди тех, кто был готов проголосовать на момент опроса, за Путина готовы были отдать голоса 53% респондентов. По сравнению с июлем 2019 года этот показатель снизился на один процентный пункт. В апреле 2014 года действующего президента РФ поддерживало 60% опрошенных, намеренных голосовать.

Опрос проводился с 12-го по 18 декабря 2019 года, было опрошено 1608 респондентов в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25% / 75%, 2% для показателей, близких к 10% / 90%, 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, а затем выиграл президентские выборы 2018 года.

Срок полномочий Путина истекает в 2024 году. Согласно конституции РФ, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков подряд, поэтому в следующих выборах Путин участвовать не сможет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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