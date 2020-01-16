Украинский баскетболист Михайлюк установил личный рекорд результативности в матче НБА

16.01.2020, 12:54, Новости дня

Украинский баскетболист клуба «Детройт» Святослав Михайлюк установил личный рекорд результативности в матче НБА, сообщает Tribuna.com.

В поединке против «Бостона» украинец провел на площадке 29 минут и набрал 21 очко, что является четвертым показателем в команде.

Также на счету Михайлюка пять результативных передач и один подбор.

«Детройт» обыграл «Бостон» со счетом 116:103. После 42 поединков команда, в которой выступает украинец, занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НБА.

В следующем матче «Детройт» встретится с «Атлантой», в которой выступает другой украинец – Алексей Лень. Поединок пройдет 19 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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