Старт продаж умных часов Honor Magic Watch 2 скоро состоится

Китайская компания Huawei в скором времени начнет продажи новых умных часов Honor Magic Watch 2 на российском рынке.

В Сети уже опубликовали официальный тизер, который подтверждает приближение даты старта продаж долгожданного гаджета. Официальная премьера новинки Honor Magic Watch 2 состоится 23 января, когда и будут рассекречены все особенности, сроки поступления на прилавки. Эксперты уверены, что старт предварительных заказов состоится уже в ходе презентации смарт-часов.

Напомним, Honor Magic Watch 2 продемонстрировали осенью минувшего года на местном рынке, тогда как первая партия была распродана буквально за несколько дней. Новинка предложена в двух версиях, отличающихся размерами 46 и 42 мм.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин при рассмотрении его кандидатуры в Госдуме сообщил о необходимости незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Мишустин также заявил, что правительству предстоит усилить все направления работы, форсировать реализацию национальных проектов и выстроить работу с регионами, чтобы россияне оперативно получали необходимую помощь, передает […]