Старт продаж умных часов Honor Magic Watch 2 скоро состоится

16.01.2020, 12:52, Новости дня

Китайская компания Huawei в скором времени начнет продажи новых умных часов Honor Magic Watch 2 на российском рынке.

В Сети уже опубликовали официальный тизер, который подтверждает приближение даты старта продаж долгожданного гаджета. Официальная премьера новинки Honor Magic Watch 2 состоится 23 января, когда и будут рассекречены все особенности, сроки поступления на прилавки. Эксперты уверены, что старт предварительных заказов состоится уже в ходе презентации смарт-часов.

Напомним, Honor Magic Watch 2 продемонстрировали осенью минувшего года на местном рынке, тогда как первая партия была распродана буквально за несколько дней. Новинка предложена в двух версиях, отличающихся размерами 46 и 42 мм.



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