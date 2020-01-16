Старт продаж умных часов Honor Magic Watch 2 скоро состоится

Китайская компания Huawei в скором времени начнет продажи новых умных часов Honor Magic Watch 2 на российском рынке.
В Сети уже опубликовали официальный тизер, который подтверждает приближение даты старта продаж долгожданного гаджета. Официальная премьера новинки Honor Magic Watch 2 состоится 23 января, когда и будут рассекречены все особенности, сроки поступления на прилавки. Эксперты уверены, что старт предварительных заказов состоится уже в ходе презентации смарт-часов.
Напомним, Honor Magic Watch 2 продемонстрировали осенью минувшего года на местном рынке, тогда как первая партия была распродана буквально за несколько дней. Новинка предложена в двух версиях, отличающихся размерами 46 и 42 мм.
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