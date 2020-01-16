В Сети обнаружен новый смартфон Xiaomi Poco X2

Поклонники китайских смартфонов с нетерпением ожидают выхода флагмана Xiaomi Poco F2. Однако уже появились подробности о модели под кодом Phoenixin.

В известной базе данных Geekbench же продемонстрировали результаты проведенного тестирования устройства, которое функционирует на процессоре Qualcomm. В многопоточном режиме тестирования аппарат набрал 1767 баллов, а в однопоточном – 547 баллов. Вместе с тем остальные технические параметры и название смартфона пока удерживается в тайне.

Ранее инсайдеры анонсировали, что новый смартфон получит современную операционную систему Android 10. Также указывается, что под вышеуказанным неизвестным аппаратом могут подразумевать именно предстоящую новинку — Xiaomi Poco X2.

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