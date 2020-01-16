Михалков ответил на предложение Жириновского изменить гимн

Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который ранее предложил сократить российский гимн, убрав из него два припева. По мнению политика, гимн тяжело исполнять пожилым людям, женщинам и детям.

«Жириновского менять нужно, а не гимн», – цитирует Михалкова РИА «Новости».

Напомним, отец режиссера, Сергей Михалков, написал текст к гимну СССР на музыку Александра Александрова, а позже сделал две его редакции – в 1977 и 2000 годах.

Старший сын поэта – режиссер Андрей Кончаловский, комментируя слова политика, отметил, что гимн РФ мог быть и короче, но, как говорил его отец, это «не литература, а политический документ» и он должен вмещать в себя постулаты, выражающие намерения государства.

Ранее игроки сборной РФ по хоккею после победы над командой Канады на молодежном чемпионате мира не стали пожимать руку капитану канадцев, так как он не снял шлем во время исполнения российского гимна.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Мещанский суд Москвы оштрафовал фигуранта дела об угрозах судье Алексею Криворучко Алексея Вересова на 160 тысяч рублей. Об этом сообщает «Медиазона». Вересова признали виновным по статье об угрозе убийством в отношении судьи (ч. 1 ст. 296 УК) за агрессивный комментарий под постом с фотографией судьи Криворучко. Ранее обвиняемый признал вину и поддержал ходатайство об особом порядке рассмотрения дела — без исследования доказательств. Вересова задержали 12 ноября в удмуртском селе Якшур-Бодья и доставили […]