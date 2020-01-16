Скандал: Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин скрыл элитную недвижимость на Рублевке

Кандидат на должность премьер-министра России и глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин скрыл, что владеет особняком на Рублево-Успенском шоссе стоимостью около 600 млн рублей, сообщает издание «Проект».

Как выяснили журналисты, он и его жена Владлена стали владельцами дорогого особняка в 2001 году (тогда Мишустин занимал пост замминистра по налогам и сборам). Основываясь на ценах похожих участков рядом с предполагаемым домом Мишустиных, «Проект» оценил стоимость особняка в 600 млн рублей ($9,74 млн).

Как пишет издание, владельцы недвижимости, которую приписывают главе ФНС, сейчас скрыты в Росреестре, вместо их имен в выписке указана «Российская Федерация». Издание предполагает, что Мишустин лично мог повлиять на то, чтобы его имя скрыли в реестре, – с 2004 по 2006 годы он занимал должность главы Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.

Издание также пишет, что сейчас недвижимость может формально принадлежать взрослым детям главы ФНС – в декларации он ранее указывал, что его несовершеннолетние дети напополам владеют домом и участком точно такой же площади. После 18-летия детей их не нужно указывать в декларациях.

Накануне президент России Владимир Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента.

Это произошло после того, как правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. За несколько часов до этого Путин во время оглашения послания Федеральному собранию анонсировал конституционные реформы.

Михаил Мишустин с 2010 года занимает пост главы Федеральной налоговой службы России. Он также входил в состав Совета при президенте РФ по развитию финансового рынка России в период с 2011 по 2018 годы. В марте 2004 года Мишустин был назначен руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости – Роснедвижимости. С 2006 по 2008-й он занимал должность руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

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